Менло-Парк, США, , 04:40 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран, включая Россию, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в ночь на 11 июня. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Большая часть жалоб, 53%, связана с проблемами при просмотре новостной ленты, около 31% пользователей не могут войти в собственный аккаунт, ещё 15% сообщивших о неполадках не могут просматривать истории.

Наибольшее число жалоб поступает от пользователей в США и странах Европы, а также в Индии и Бразилии. В России неполадки наблюдаются главным образом у жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в ряде стран наблюдались перебои в работе сервиса микроблогов Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Twitter пожаловались на сбой в работе соцсети