Мехико, , 04:22 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике возросло до 129 184, из них 4 883 — выявлены за последние сутки, 10 июня сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа в ходе брифинга.

При этом число зарегистрированных летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 увеличилось на 708 и сейчас составляет 15 357.

Еще 53 608 подозрительных случаев заражения находятся под наблюдением специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не проходит тестирование на коронавирус, поскольку у него нет симптомов респираторных заболеваний.

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