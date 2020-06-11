Москва, , 04:08 — REGNUM В Минтрансе России организуют дистанционный контроль санитарной безопасности на пассажирском и автомобильном транспорте при помощи современных технологий, сообщили 10 июня в пресс-службе ведомства.

«Для недопущения халатного исполнения санитарных правил и рекомендаций нами будет организован соответствующий контроль», — сообщил заместитель министра Алексей Семёнов.

По его словам, новый подход к контролю будет основан на использовании информационных систем и автоматизированной передаче данных.

Ранее Минтранс РФ выпустил совместно с Роспотребнадзором методические рекомендации по санитарной безопасности автомобильного и городского общественного транспорта в условиях эпидемии коронавируса. Например, в министерстве рекомендовали водителям измерять температуру до смены, носить маски, перчатки, применять антисептические средства.

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