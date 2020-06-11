Лима, , 04:08 — REGNUM 208 823 случая заражения новым коронавирусом подтверждены в Перу после получения положительных результатов анализов еще 5 087 пациентов, 10 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки в республике зафиксировано 165 смертей от осложнений при COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 5 903 летальных исхода от данного заболевания.

С начала пандемии в Перу проведено 1 255 765 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня главы МИД семи стран, в том числе и Перу, провели видеоконференцию, посвященную совместной борьбе с кризисом на фоне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД семи стран обсудили сотрудничество в борьбе с кризисом