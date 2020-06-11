Петропавловск-Камчатский, , 04:08 — REGNUM Режим ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на Камчатке продлят до 30 июня. Такое решение принял глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы, безусловно, победим болезнь. Мы вернёмся к нормальной жизни. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены принимать решение о продлении режима ограничений, режима повышенной готовности до 30 июня. Если ситуация будет стабилизироваться, и мы сможем раньше пойти на смягчение, мы сразу примем такое решение. Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе, коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас выше положенного», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущие федеральные эксперты России в сфере борьбы с инфекционными болезнями вылетели на Камчатку для оказания помощи местным медикам.