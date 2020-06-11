Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый на Камчатке в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён властями региона до 30 июня. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.

По словам и.о. губернатора Камчатского края Владимира Солодова, ситуация в регионе сегодня «складывается таким образом, что что мы вынуждены принимать решения о продлении режима ограничений, режима повышенной готовности до 30 июня». Он отметил, что существуют «четкие критерии для снятия ограничений, в том числе, коэффициент заболеваемости», который на Камчатке «чуть выше положенного».

Солодов также сказал, что стабилизация ситуации с коронавирусом в регионе позволит пойти на смягчение раньше этого срока.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные эксперты в сфере оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях вылетели на Камчатку из Москвы по просьбе вице-спикера Государственной думы России Ирины Яровой. Они помогут камчатским медикам бороться с коронавирусом.

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