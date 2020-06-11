Миннеаполис, США, , 03:29 — REGNUM Бывший полицейский Томас Лейн, который является одним из обвиняемых по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, решением суда выпущен на свободу под залог в $1 млн, 10 июня передает телеканал CBS.

По версии адвокатов, их подопечный предложил перевернуть Флойда, когда другой полицейский Дерек Шовин проводил удушающий прием. Также Лейн после потери Флойдом сознания делал ему искусственное дыхание.

Вышедший на свободу полицейский, как и еще двое его бывших коллег, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня суд назначил сумму залога в $1 млн для четырех полицейских — Томаса Лейна, Ту Тао, Джей-Александера Кьюна и Дерека Шовина, арестованных по делу Флойда.

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