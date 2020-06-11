Анадырь, , 03:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителю русского языка и литературы Алсу Старовойтовой, которая преподаёт в Чукотском окружном профильном лицее.

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«Мы ходатайствовали за кандидатуру Алсу Старовойтовой. Процедура прошла согласование сначала на уровне Дальневосточного Федерального округа, потом документы направили в Минпросвещения», — цитирует ИА «Чукотка» замначальника департамента образования, начальника управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Татьяну Кручкову.

Алсу Старовойтова — родом с Чукотки. С 1985 по 2010 год работала в Центре образования поселка Беринговского учителем русского языка и литературы, с 2010 года по настоящее время работает в Чукотском окружном профильном лицее. У неё есть награды муниципального, регионального и федерального уровней.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют уже шесть педагогов Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, учителей в Бурятии фактически лишат летнего отпуска. Они получили уведомления о необходимости еженедельного мониторинга занятости детей с 1 июня по 31 августа. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» учитель математики школы в Северобайкальске Цыремпил Доржиев.