Петропавловск-Камчатский, , 03:28 — REGNUM Федеральные эксперты в сфере оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях вылетели на Камчатку из Москвы по просьбе вице-спикера Государственной думы России Ирины Яровой. Они помогут камчатским медикам бороться с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России» по Камчатскому краю.

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В составе бригады экспертов руководитель группы анализа оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных болезней, врач-инфекционист, который поможет врачам полуострова в организации лечения пациентов. Оба врача обладают колоссальным опытом и являются профессионалами высочайшего класса.

Помимо этого, дано поручение перепрофилировать под работу с коронавирусными пациентами клинику ФМБА Росздрава России в Петропавловске-Камчатском. В ситуации с большим количеством пациентов это имеет жизненно важное значение.

«Мы продолжаем находиться на связи со всеми уполномоченными федеральными органами и руководством Камчатского края», — сказала Ирина Яровая.

Ранее парламентарий обратилась к первому заместителю председателя Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, главе Роспотребнадзора Анне Поповой, главе ФМБА Веронике Скворцовой с просьбой направить на Камчатку специалиста по организации управления здравоохранением. За помощью к Ирине Яровой обратился врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, многолетний развал здравоохранения Камчатки в период эпидемии коронавируса привёл к тому, что в регионе фактически нет возможности противостоять заболеванию. Медики заражаются коронавирусом, по их словам, нет лекарств и достаточного количества средств защиты даже для них.

Медики Камчатки требуют введения режима ЧС в регионе.

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