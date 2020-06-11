Иерусалим, , 02:44 — REGNUM Акция протеста, переросшая в беспорядки, прошла в районе Яффо в пригороде израильского города Тель-Авив, 10 июня сообщила пресс-служба полиции Израиля.

Участники акции кидали в полицейских камни и поджигали мусорные баки. Сотрудники правопорядка применили против демонстрантов специальные средства. Арестованы четыре зачинщика беспорядков.

Напомним, акции протеста в Израиле начались 9 июня в трех израильских городах — Яффо, Иерусалиме и Хайфе, в которых проживает большое число арабов. Причиной демонстраций стало убийство полицейскими в Старом городе Иерусалима 32-летнего Ияда аль-Халака, который страдал аутизмом. Сотрудники полиции посчитали, что он был вооружен, хотя после убийства оружия при нем не нашли.

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