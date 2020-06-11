Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:21 — REGNUM Процесс отстранения от должности губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Уитсона Уитцела инициировал парламент региона, 10 июня сообщает портал G1.

Предложение об импичменте внес председатель законодательного органа Андре Сесилиану. За начало процесса проголосовали почти все депутаты.

Уитцела подозревают в растрате бюджетных средств и осуществлении коррупционных схем, связанных с мероприятиями по борьбе с новым коронавирусом. Сам губернатор своей вины не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня губернатора бразильского штата Пара Элдера Барбалью заподозрили в участии в мошеннической схеме по закупкам аппаратов искусственной вентиляции легких.

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