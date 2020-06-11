Бразилиа, , 01:53 — REGNUM Еще 1274 человека скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом, за прошедшие сутки в Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в стране скончались 39 680 человек. Таким образом Бразилия находится на третьем месте по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Ее опережают лишь США и Великобритания.

Также за 10 июня в Бразилии подтвердили еще 32 913 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 772 416.

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