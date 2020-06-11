Кампала, , 01:30 — REGNUM Власти Уганды распорядились начать бесплатную раздачу медицинских масок среди населения страны для предотвращения угрозы распространения коронавируса нового типа.

Сообщается, что маски начнут раздавать всем жителям Уганды возрастом от шести лет. Первая партия из 750 тыс. масок будет роздана в приграничных районах, где высок риск распространения инфекции из соседних стран. Всего по стране планируют раздать более 30 млн масок.

При этом президент страны Йовери Мусевени заявил, что ношение медицинских масок остается обязательным даже при условиях смягчения карантинных мер.

«Если вы требуете от нас, чтобы мы победили вирус, то соблюдайте все наши рекомендации. Обязательно носите маску при выходах в общественные места, а если вам нечего делать на улице — оставайтесь дома», — добавил он.