Могадишо, 11 июня 2020, 01:07 — REGNUM В Сомали за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что среди новых случаев 30 пациентов — мужчины, еще шестеро — женщины.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 2452. При этом отмечается, что уже с болезнью справились 506 человек, их уже выписали из медицинских учреждений страны. Жертвами осложнений COVID-19 в Сомали стали 85 человек.