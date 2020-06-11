Москва, , 00:28 — REGNUM Неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должно наказываться лишением водительских прав, заявил 10 июня член Совета Федерации Сергей Леонов.

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«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года, — цитирует РИА Новости сенатора. — А если уже третий раз — то пожизненно».

Кроме того, в указанной сфере правонарушений можно ввести профилактическую меру, считает Леонов. Таковой он назвал приостановление прав на время, пока гражданин проходит лечение от зависимости в медицинской клинике и «не представит справку о хорошем состоянии здоровья».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актер Михаил Ефремов вечером 8 июня, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре Москвы и врезался в легковой автофургон. Водитель автофургона позднее скончался в больнице.

После инцидента в правоохранительных органах сообщили, что актёр находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в состоянии наркотического опьянения.

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