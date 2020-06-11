Махачкала, , 00:26 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко прибыл в Дагестан с бригадой медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

В состав медицинской бригады Проценко входят различные специалисты, имеющие большой опыт в борьбе с коронавирусом. Это инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог.

Проценко отметил, что, несмотря на тенденцию медленного затихания и ухода эпидемии, для врачей эта командировка является большим вызовом, так как в хвосте эпидемии остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень большой риск смерти.