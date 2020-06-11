Братислава, , 00:14 — REGNUM В больницах Словакии не осталось пациентов с COVID-19, 101 человек с положительным тестом на коронавирус лечатся дома, так как у них нет тяжелых симптомов. Об этом 10 июня сообщила представитель министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова.

По ее словам, с начала марта в Словакии было выявлено 1533 случая COVID-19. Из них 1404 уже выздоровели. 28 человек скончались.

Оставшиеся 101 проходят лечение на дому, так как их болезнь протекает в легкой форме.

«В больницах республики не осталось ни одного пациента с COVID-19». — констатировала Элиашова.