Мадрид, , 23:37 — REGNUM Принц Бельгии Иоахим был приговорён к штрафу за нарушение карантина властями испанского автономного сообщества Андалусия. Об этом 10 июня сообщает агентство Reuters.

По данным властей Испании, принц Иоахим, прибыв на учебную стажировку в Кордову, не стал соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, принц посетил две вечеринки, на одной из них присутствовало 27 человек, тогда как в стране запрещены собрания людей более 15 человек.

Через несколько дней принц почувствовал себя плохо, ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Расследование по делу продолжается, сообщается, что коронавирусом заразился как минимум один человек, контактировавший с принцем.

Властями Андалусии принцу предписано уплатить штраф в размере 10,4 тыс. евро в течение двух недель. В настоящее время Иоахим находится на карантине в Испании, как и другие участники вечеринок с его присутствием.

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