Екатеринбург, , 23:23 — REGNUM В школах Свердловской области осуществляют переход на новый режим эпидемиологической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Все учебные учреждения оснащаются дезинфекторми, средствами медицинского контроля. Будут внедрены правила соблюдения «социальной дистанции» и ряд других мер.

К примеру, на входе в гимназию № 2 установлены тепловизоры. Размещены бактерицидные облучатели открытого типа, рециркуляторы, бесконтактные дезинфекторы.

На оснащение школ, загородных лагерей и детских садов выделено около 300 млн рублей из бюджета Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 8194 случая заражения коронавирусом.

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