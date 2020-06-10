Париж, , 22:55 — REGNUM Во Франции за последние сутки зафиксировано 545 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 155 тысяч человек. Такие данные представило 10 июня министерство здравоохранения страны.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё 23 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 319. При этом около 19 тысяч пациентов умерли в больницах, а остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

По информации министерства, на сегодняшний день в больницах Франции остаются 11 678 пациентов с COVID-19, более 900 из которых находятся в реанимационных отделениях в тяжёлом состоянии.

Излечились и были выписаны из больниц за весь период с начала эпидемии в стране около 72 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции сократят сотни тысяч рабочих мест из-за пандемии