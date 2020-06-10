Багдад, , 22:43 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке достигло 15 414, сообщили 10 июня в иракском минздраве.

За сутки этот показатель вырос на 1146, количество летальных исходов среди тех, у кого была подтверждена коронавирусная инфекция, увеличилось на 34. Вылечились за сутки 383 человека.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Ираке достигло 426, число излечившихся — 6214. Стоит отметить, что лидирует по распространению коронавируса иракская столица, где только за сутки выявлено 482 случаев COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ираке действуют карантинные меры. В стране неоднократно вводился комендантский час. Теперь его в очередной раз продлили на две недели.

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