Кишинёв, , 22:36 — REGNUM В Молдавии за последние сутки подтвердили 296 новых случаев коронавируса — это рекордное число за все время эпидемии. Как сообщили в Минздраве Молдавии, общее число заболевших достигло 10 321, передает ИА REGNUM.

За сутки в республики от последствий коронавируса умерли шесть человек, а общее число жертв достигло 371.

С начала эпидемии в Молдавии выздоровели 5930 человек, сейчас в стране проходят лечение от коронавируса 4020 человек. Из них 308 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.