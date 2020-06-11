Скопье, , 00:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1019 человек было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. При этом лишь шесть человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 3364 случая заражения, 164 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, семеро из них — за последние сутки. 1664 пациента уже излечились.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды бывший премьер-министр и глава партии власти Зоран Заев продолжает настаивать на необходимости отмены режима ЧП и проведении выборов в ближайшее время, из-за чего день изо дня в день не меняющиеся заявления политика начинают напоминать фарс.

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