Приштина, , 00:31 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 10 июня сообщил, что в результате обследования 280 образцов в крае было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Один пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1298 случаев заражения коронавирусом. 31 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19. 913 пациентов уже здоровы.

В воскресенье 7 июня правительство Косово ввело новые, облегченные меры по борьбе с эпидемией, что вызвало опасения относительно возможности нового всплеска эпидемии.

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