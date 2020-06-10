Москва, , 21:55 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 10 июня выявлена у 1506 российских военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходит лечение 831 человек, ещё 29 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту прохождения службы содержатся 217 человек, изолированы на дому 429 военнослужащих.

Сообщается также, что за прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших возросла до 4630 человек.

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