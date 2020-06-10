Исламабад, , 21:39 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Пакистане выросло за последние сутки на 5385, сообщает 10 июня глава правительства страны на своей странице в Twitter.

С учётом этих данных общее число коронавирусных заражений составило 113 702.

Кроме того, за сутки в стране скончались от COVID-19 ещё 83 человека, после чего в списке жертв эпидемии числится 2255 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено свыше семи млн случаев заражения коронавирусом, а более 404 тыс. человек умерли от вызванных им заболеваний.

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