Челябинск, 10 июня 2020, 21:37 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков просит освободить его от наказания условно-досрочно. Он уже подал соответствующее ходатайство, пишут СМИ.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890
Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

По данным Накануне.Ru, дело будет рассматривать Ленинский райсуд Оренбурга, где экс-чиновник отбывает принудительные работы. Дата пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков был осуждён в октябре 2018 года за ряд преступлений, в том числе получение взятки. Советский райсуд Челябинска приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима и крупному штрафу. 14 октября 2019 года горсуд Копейска заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы на два года пять месяцев и 22 дня. Отбывает их он в Оренбурге.