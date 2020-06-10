Челябинск, , 21:37 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков просит освободить его от наказания условно-досрочно. Он уже подал соответствующее ходатайство, пишут СМИ.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

По данным Накануне.Ru, дело будет рассматривать Ленинский райсуд Оренбурга, где экс-чиновник отбывает принудительные работы. Дата пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков был осуждён в октябре 2018 года за ряд преступлений, в том числе получение взятки. Советский райсуд Челябинска приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима и крупному штрафу. 14 октября 2019 года горсуд Копейска заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы на два года пять месяцев и 22 дня. Отбывает их он в Оренбурге.