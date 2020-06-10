Белград, , 21:33 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Сербии достигло 12 031, сообщили 10 июня в сербском минздраве.

За минувшие сутки выявлено в стране ещё 66 случаев COVID-19 и один летальный исход. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Сербии достигло 251.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за пандемии был введён в Сербии 15 марта. 7 мая он был отменён, в стране постепенно вводится смягчение карантинных мер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии перестали сообщать количество вылечившихся от COVID-19