Красногорск, , 21:12 — REGNUM Торговые центры и летние открытые веранды кафе и ресторанов могут открыться уже перед выходными 12 июня в Московской области. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор уточнил, что в настоящее время проводятся подготовительные работы к открытию летних веранд кафе и ресторанов, а также торговых центров. Планируется, что разрешение на возобновление работы будет дано уже к выходным 12−14 июня.

Как пояснил Воробьёв, смягчение ограничительных мер будет сделано только после консультации с санитарным врачом и в случае соблюдения всех рекомендованных мер безопасности.

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