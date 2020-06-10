Москва, , 20:59 — REGNUM Среди военнослужащих, которые примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, инфицированных коронавирусом нет. Об этом говорится в распространённом 10 июля информационном бюллетене Минобороны России.

«На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — инфицированных нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к участию в параде допущены «преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний».

«Перед зачислением в состав парадных расчётов все военнослужащие проходят тестирование на наличие коронавируса и только при отрицательных результатах зачисляются в состав участников парада», — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается также, что тренировки парада проводятся в средствах индивидуальной защиты — перчатках и масках. Трижды в неделю проводится экспресс-тестирование на коронавирус всего личного состава. Для проживания участников парада определены отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.

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