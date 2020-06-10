Анкара, , 20:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции выявлено 922 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 10 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его данным, общее число заражённых составляет в Турции 173 036 человек.

Кроме того, с учётом 17 умерших от COVID-19 за сутки общее число жертв эпидемии достигло в Турции 4746.

«Вылечились сегодня 2241 пациент, всего — 146 839», — написал Коджа в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ во всем мире зарегистрировано свыше семи млн. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Милиция в Душанбе задерживает детей, гуляющих без взрослых