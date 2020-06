Душанбе, , 20:52 — REGNUM Таджикистан в 2020 году занял 107-ю строчку среди 163 стран мира, согласно исследованию «Глобальный индекс миролюбия», ежегодно публикуемому австралийским Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Среди стран Туркестанского региона наименее добродушной оказалась Туркмения — 116-е место. Казахстан, Киргизия и Узбекистан в рейтинге расположились на 70-й, 93-й и 103-й строчках соответственно.

При этом в пятёрку самых миролюбивых стран планеты вошли Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания, топ-5 самых враждебно настроенных государств возглавил Афганистан — 163-е место. За ним следуют Сирия, Ирак, Южный Судан, Йемен.

Авторы рейтинга анализируют ситуацию в 163 странах мира, где проживает порядка 99,7% населения Земли.

Отмечается, что, рассчитывая индекс, авторы учитывают уровень сплочённости общества, соблюдение в государстве прав человека, стабильность на политическом и экономическом уровнях и прочее.

В документе подчёркивается, что за последние 12 лет показатели миролюбия сильно снизились. Основными причинами авторы исследования назвали рост терроризма, увеличение количества вооружённых конфликтов в различных странах, а также числа беженцев.