Москва, , 20:49 — REGNUM Компания — оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» готовится запустить новые маршруты в оба направления. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Минтранса России.

Как отмечается, поручение организовать дополнительные рейсы дал министр транспорта Евгений Дитрих после заявления главы Крыма Сергея Аксёнова об открытии с 1 июля туристического сезона на полуострове и последовавшего за этим роста продаж билетов на поезда.

«С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.

В частности, по данным Минтранса, этим летом поезда свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также будут запущены рейсы из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

В пресс-службе отметили, что поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны.

Продажи билетов на новые маршруты откроются уже в четверг, 11 июня.