Екатеринбург, , 20:54 — REGNUM Мусорный полигон в Староуткинске (Свердловская область) включен в областной реестр для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Ранее такое предложение было оформлено властями Свердловской области. Инициативу одобрили в Минприроды РФ. Теперь чиновники работают над тем, чтобы включить в реестр ещё восемь полигонов.

«Работа по оформлению и приведению таких площадок в нормативное состояние ведется в нескольких муниципалитетах», — сообщил замминистра ЖКХ региона Егор Свалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Свердловской области перешли на новую схему работы с ТКО.

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