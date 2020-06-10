Душанбе, , 20:35 — REGNUM Сотрудники милиции города Душанбе провели рейд по выявлению подростков, которые гуляют по городу без особой на то причины, не надевая защитные маски, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу Управления министерства внутренних дел страны по городу Душанбе.

В ходе операции «Подросток» за 9 июня 2020 года в столице Таджикистана было выявлено 93 ребёнка младше семи лет, гуляющих по улицам без масок и без сопровождения взрослых. Из них с 85 детьми были проведены профилактические беседы, после чего они были отпущены домой. Оставшиеся восемь человек отправлены в приёмник-распределитель за бродяжничество.

В ведомстве подчеркнули, что родителей за игнорирование их детьми правил безопасности в период пандемии штрафовать не будут: пока ограничатся лишь проведением разъяснительных бесед.

Однако в УМВД отметили, что за несоблюдение статьи 8 Закона «Обязанности родителей по воспитанию детей» родители, «чьи дети без надобности гуляют по городу», могут быть привлечены к административной ответственности.

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