Нефтеюганск, Югра, , 20:25 — REGNUM В Югре у главы города Нефтеюганска Сергея Дегтярёва выявлено заражение коронавирусом. Об этом он сообщил в своём паблике в социальной сети.

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«Сегодня стали известны результаты моих анализов на коронавирусную инфекцию. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем», — сообщил Сергей Дегтярёв горожанам.

Глава Нефтеюганска также заявил о своём уходе на больничный. Его обязанности будет исполнять один из заместителей.

«Ещё раз напоминаю, коронавирус — это не миф, а суровая реальность! Прошу всех соблюдать масочный режим, без необходимости не выходить из дома, не пренебрегать предписанными мерами профилактики», — подчеркнул Сергей Дегтярёв в обращении к жителям города.

Напомним, ранее стало известно, что у одного из заместителей мэра Нефтеюганска диагностирован COVID-19. В местных СМИ сообщается о заражении коронавирусом нескольких сотрудников муниципалитета.

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