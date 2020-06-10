Нефтеюганск, Югра, 10 июня 2020, 20:25 — REGNUM В Югре у главы города Нефтеюганска Сергея Дегтярёва выявлено заражение коронавирусом. Об этом он сообщил в своём паблике в социальной сети.
Глава Нефтеюганска также заявил о своём уходе на больничный. Его обязанности будет исполнять один из заместителей.
Напомним, ранее стало известно, что у одного из заместителей мэра Нефтеюганска диагностирован COVID-19. В местных СМИ сообщается о заражении коронавирусом нескольких сотрудников муниципалитета.
Читайте ранее в этом сюжете: Администрация крупного города Югры стала очагом коронавируса