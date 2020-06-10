Москва, , 20:22 — REGNUM Клиенты крупнейшего российского банка — Сбербанка — жалуются, что денежные средства, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавируса, списываются со счетов в счет погашения старых долгов. Об этом сообщает портал Banki.ru со ссылкой на многочисленные сообщения пользователей сервиса «Народный рейтинг».

К примеру, одна из клиенток Сбербанка пишет, что на ее счет поступили выплаты от Пенсионного фонда России в размере 10 тысяч рублей на каждого из ее детей, однако они практически тут же были списаны банком, хотя исполнительное производство было закрыто еще в 2018 году в связи с банкротством.

«По какому праву они решили, что могут сейчас просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание», — негодует клиентка.

Другая женщина рассказывает, что 1 июня ей пришло смс-сообщение о том, что ПФР перевел ей 10 тысяч рублей единовременного пособия на ребенка, но уже через минуту Сбербанк прислал смс о списании этих средств в счет старых долгов. Возврата денег Сбербанком она ждет до сих пор.

«Выплату ребенка списали в течение одной минуты, а возврата я должна ждать две недели», — пишет она.

Аналогичные жалобы уже появились на официальной странице Сбербанка в сети микроблогов Twitter.

Стоит отметить, что в самом банке пообещали в кратчайшие сроки разобраться в ситуации. Также в Сбербанке отметили, что по некоторым случаям уже вернули списанные за долги пособия.

Кроме того, Сбербанк заверил, что проведена настройка маркирования социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии.