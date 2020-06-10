Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM Автодорога, соединяющая поселки Красноармейский под Асбестом и Островное в Березовском городском округе, должна быть полностью достроена к концу 2021 года. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 июня по итогам личного приёма граждан, проведённого в режиме видеоконференции.

С вопросами о завершении строительства дороги протяженностью в 5,1 километра и организации работы междугородних автобусов здесь к главе региона обратился житель Асбеста.

«Финансирование строительства этого объекта разбито на два года: почти 200 миллионов рублей в 2020 году и еще 34 миллиона рублей на следующий год. Это достаточно серьезный объем работы, который будет полностью завершен в 2021 году. После того, как дорога будет сдана, будет решен вопрос и с организацией работы транспорта», — сказал губернатор.

Сейчас на участке ведется снятие растительного грунта, вырубка леса, устройство земляного полотна для того, чтобы приступить непосредственно к стройке. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, вся сложная организационная часть работы к этому моменту завершена, и объект будет возведен в срок, обозначенный губернатором.

Житель Екатеринбурга рассказал Евгению Куйвашеву о проблеме с освещением парка по улице Чкалова.

«Я живу в Юго-Западном районе Екатеринбурга и хожу гулять с собакой в ближайший парк. И если сейчас, летом, ходить там можно спокойно, то осенью, зимой и ранней весной — затруднительно, поскольку там темно, нет наружного освещения. Это беспокоит не только меня, многих жителей этого района, в том числе пожилых людей», — обратился молодой человек к губернатору.

Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому проконтролировать решение и вопроса с освещением парка, и с благоустройством территории. По словам главы уральской столицы, проектно-сметная документация уже готова: предполагается модернизация систем освещения площадки с установкой 98 опор. До конца года проект будет реализован. А в следующем году начнутся и работы по благоустройству общественного пространства — это один из пунктов программы подготовки к 300-летию Екатеринбурга.

Ещё одним вопросом, поднятым в ходе личного приема, стало обустройство остановочного комплекса на участке автодороги Екатеринбург — Полевской на подъезде к поселку Шабровский. По словам Валентины Выборовой, обратившейся к губернатору, остановка нужна для обеспечения безопасности местных жителей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, проект непростой из-за вопросов землеустройства. В настоящее время в технической части он полностью разработан и утвержден. По поручению губернатора к осени текущего года на этом участке появится согласованный с ГИБДД пешеходный переход, а к октябрю 2021 года — остановочный комплекс.

Также в ходе приема граждан Евгений Куйвашев дал сегодня поручения по обеспечению электроснабжения в поселке Таватуй Невьянского городского округа, по строительству новой школы на 1275 мест в Серове и по строительству пожарного депо в посёлке Косулино Белоярского района.