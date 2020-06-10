Рим, , 19:49 — REGNUM В Италии за последние сутки выявлено 202 новых инфицированных коронавирусом, их общее число достигло 235 763 человек. Такие данные приводит 10 июня служба гражданской обороны страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах скончался ещё 71 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 34 114.

Выздоровели и были выписаны из больниц 169 939 пациентов,1293 из которых — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Италии было выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом, скончались 79 пациентов.