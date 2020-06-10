Салехард, 10 июня 2020, 19:41 — REGNUM В столице Ямала очагом коронавирусной инфекции стала поликлиника окружного психоневрологического диспансера. Здесь заболели COVID-19 несколько сотрудников, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главного врача учреждения Елену Борнякову.
Поликлиника закрыта на карантин по 18 июня в соответствии с распоряжением регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте медучреждения. В поликлинике ведётся дезинфекция, устанавливается круг лиц, контактировавших с заболевшими.
Отмечается, что участковые врачи продолжают оказывать помощь пациентам на дому.