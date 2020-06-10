Москва, , 19:36 — REGNUM В прокуратуре Москвы заявили, что заслуженный артист России Михаил Ефремов во время дорожно-транспортного происшествия на Смоленском бульваре в столице, в результате которого погиб один человек, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает сегодня, 10 июня, пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что Ефремов управлял своим автомобилем не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в состоянии наркотического опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ефремов вечером 8 июня, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре Москвы и врезался в легковой автофургон. Водитель автофургона позднее скончался в больнице.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Свою вину он полностью признал.