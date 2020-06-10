Москва, 10 июня 2020, 19:25 — REGNUM В среду, 10 июня 2020 года прошел финал Школьной лиги VIII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды старшеклассников из 9 регионов России представили идеи по переработке пластиковых отходов в условной особой экономической зоне в городе Тобольске, уделив особое внимание экологической обстановке.
За путевку в финал Школьной лиги боролись 155 команд. 13 команд — финалистов представили города Гай, Иркутск, Кемерово, Комсомольск — на — Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово. Партнерами Школьной лиги выступили СИБУР, АО «СО ЕЭС», инженерная компания «Прософт-Системы» и Тюменский индустриальный университет.
Финалистов поприветствовал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Многие команды школьников на этапе очных защит провели настоящие исследования: проводили опросы населения, встречались с представителями местных компаний и предприятий сферы ЖКХ. Задача, которая стояла перед ребятами в финале, еще сложнее, чем во время отборочных этапов. Каждый участник получил бесценный опыт и новые знакомства, а чемпионов ждут дополнительные баллы к ЕГЭ и специальная награда: образовательная поездка в Тобольск на суперсовременное предприятие компании «СИБУР» — нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим».
Чемпионом Школьной лиги в сезоне «Технологическая модернизация» признана команда школы № 112 Новосибирска «Инженеры скрытого листа»: капитан команды Константин Павленко, Кирилл Затолокин, Роман Михальченко и Александр Гребенников.
Серебряным призером стала команда «СМК», представляющая лицей №18 Новочебоксарска: капитан команды Мария Чиркина, Александра Зотова, Екатерина Ильина и Михаил Герасимов.
Бронзовые награды — у команды «Железные кадры» из кемеровской гимназии №41. Участники команды: капитан Артем Санников, Вадим Санников и Роман Садовец.
Кейс «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», который решали финалисты, был разработан по материалам ПАО «СИБУР Холдинг» и посвящен сбору и вторичной переработке отходов из различных пластиковых материалов.
По итогам выполнения заданий старшеклассники придумали мероприятия для привлечения внимания общественности к ответственному потреблению, разработали памятку о правильной утилизации мусора и макеты плакатов социальной рекламы, ориентированной на защиту окружающей среды, разработали дизайн корзин для раздельного сбора мусора для домов и офисов.
Идеи финалистов оценили эксперты — специалисты отраслевых компаний и организаций, среди которых: СИБУР, Филиал ПАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Россети Волга», ООО «Системы накопления энергии», преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета и Тюменского индустриального университета, а также представители АНО «Россия — страна возможностей».
Победители и призеры финала Школьной лиги «CASE-IN» получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов — партнеров чемпионата. Поездка в Тобольск на крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» достанется команде-чемпиону.
По традиции финал Школьной лиги «CASE-IN» включал в себя образовательные мероприятия. Эксперт развития бренда, подбора и HR-коммуникаций СИБУРа Оксана Мустафина в ходе встречи «Как таланту найти себя в индустриальном секторе» представила молодежную политику компании. Она рассказала школьникам о личных и профессиональных качествах, которые помогут будущим специалистам прийти в команду СИБУРа и добиться успеха.
Представители Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи провели мастер-класс «Лайфхаки личной эффективности: используй телефон эффективно» и викторину «Brain-case».