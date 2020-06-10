Москва, , 19:25 — REGNUM В среду, 10 июня 2020 года прошел финал Школьной лиги VIII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды старшеклассников из 9 регионов России представили идеи по переработке пластиковых отходов в условной особой экономической зоне в городе Тобольске, уделив особое внимание экологической обстановке.

За путевку в финал Школьной лиги боролись 155 команд. 13 команд — финалистов представили города Гай, Иркутск, Кемерово, Комсомольск — на — Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово. Партнерами Школьной лиги выступили СИБУР, АО «СО ЕЭС», инженерная компания «Прософт-Системы» и Тюменский индустриальный университет.

Финалистов поприветствовал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Многие команды школьников на этапе очных защит провели настоящие исследования: проводили опросы населения, встречались с представителями местных компаний и предприятий сферы ЖКХ. Задача, которая стояла перед ребятами в финале, еще сложнее, чем во время отборочных этапов. Каждый участник получил бесценный опыт и новые знакомства, а чемпионов ждут дополнительные баллы к ЕГЭ и специальная награда: образовательная поездка в Тобольск на суперсовременное предприятие компании «СИБУР» — нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим».

Чемпионом Школьной лиги в сезоне «Технологическая модернизация» признана команда школы № 112 Новосибирска «Инженеры скрытого листа»: капитан команды Константин Павленко, Кирилл Затолокин, Роман Михальченко и Александр Гребенников.

Серебряным призером стала команда «СМК», представляющая лицей №18 Новочебоксарска: капитан команды Мария Чиркина, Александра Зотова, Екатерина Ильина и Михаил Герасимов.

Бронзовые награды — у команды «Железные кадры» из кемеровской гимназии №41. Участники команды: капитан Артем Санников, Вадим Санников и Роман Садовец.

«Соревнования Школьной лиги призваны научить старшеклассников работать в команде, искать и анализировать информацию, генерировать и презентовать идеи. Одна из главных задач кейса этого сезона «CASE-IN» — научить школьников ответственному потреблению и бережному отношению к природе», — отметил основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Кейс «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», который решали финалисты, был разработан по материалам ПАО «СИБУР Холдинг» и посвящен сбору и вторичной переработке отходов из различных пластиковых материалов.

«Мы считаем, что начинать выстраивать профессиональный путь важно уже со школьной скамьи. И формат кейс-чемпионата позволяет развить навыки, которые в будущем пригодятся в профессии инженера: умение работать в команде, аргументировать свою точку зрения, презентовать проекты, работать с большим объемом данных и критически оценивать ситуацию. И все это в режиме ограниченного времени! Мы как компания ценим эти качества. Так что «CАSE-IN» — отличная возможность проявить себя лидером. Кроме этого, мы рассматриваем чемпионат как платформу для того, чтобы познакомить школьников с СИБУРом: рассказать о важности осознанного отношения к окружающей среде, развитии производственных технологий и цифровизации, сложности решаемых задач. И конечно, работая на федеральном уровне, мы стараемся раскрыть для участников потенциал нефтехимической отрасли, преимущества выбора инженерных профессий при поступлении в вуз», — прокомментировала директор Управления персоналом СИБУРа Альбина Лабашова.

По итогам выполнения заданий старшеклассники придумали мероприятия для привлечения внимания общественности к ответственному потреблению, разработали памятку о правильной утилизации мусора и макеты плакатов социальной рекламы, ориентированной на защиту окружающей среды, разработали дизайн корзин для раздельного сбора мусора для домов и офисов.

Идеи финалистов оценили эксперты — специалисты отраслевых компаний и организаций, среди которых: СИБУР, Филиал ПАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Россети Волга», ООО «Системы накопления энергии», преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета и Тюменского индустриального университета, а также представители АНО «Россия — страна возможностей».

Победители и призеры финала Школьной лиги «CASE-IN» получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов — партнеров чемпионата. Поездка в Тобольск на крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» достанется команде-чемпиону.

По традиции финал Школьной лиги «CASE-IN» включал в себя образовательные мероприятия. Эксперт развития бренда, подбора и HR-коммуникаций СИБУРа Оксана Мустафина в ходе встречи «Как таланту найти себя в индустриальном секторе» представила молодежную политику компании. Она рассказала школьникам о личных и профессиональных качествах, которые помогут будущим специалистам прийти в команду СИБУРа и добиться успеха.

Представители Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи провели мастер-класс «Лайфхаки личной эффективности: используй телефон эффективно» и викторину «Brain-case».

"Чемпионат «CASE-IN» для школьников в этом сезоне еще не завершен. Нас ждет финал конкурса инженерных решений, где команды 6−10 классов представят действующие устройства, связанные с новыми технологиями производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий. После летних каникул начнется ставший уже традиционным Осенний кубок «CASE-IN», в котором сможет принять участие любой старшеклассник независимо от региона проживания. Также к Осеннему кубку присоединятся студенты российских вузов и молодые специалисты компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов», — подвел итоги мероприятия Артем Королев.