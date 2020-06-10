Екатеринбург, , 19:34 — REGNUM Второй апеляционный суд признал незаконным положение о согласовании архитектурно-градостроительного облика зданий у мэрии Екатеринбурга. Об этом заявил руководитель компании Prinzip Геннадий Черных.

Аналогичное решение ранее вынес Свердловской областной суд. Горадминистрация подала апелляцию, но по итогам её рассмотрения суд высказался в поддержку застройщиков.

«Мы выступаем за качественную архитектуру, но администрация в процессе согласования обращается к деталям благоустройства, например», — заявил изданию «ЕАН» Черных.

Положение, которое признали незаконным, содержится в правилах землепользования и застройки, принятых в Екатеринбурге в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге не удалось утвердить проект нового генплана города. Документ отправили на доработку.

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