Курск, , 19:11 — REGNUM В Курской области в банке вакансий службы занятости имеется восемь тысяч предложений по трудоустройству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакансии размещены на интерактивном портале комитета по труду и занятости Курской области и в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Сотрудников в том числе ищут крупные курские организации. 103 человека требуются в ООО «Европа»: кассиры торгового зала, продавцы продовольственных товаров, менеджеры торгового зала, повара, уборщики. В МУП «Курскэлектротранс» не хватает 25 людей на должности учеников водителя троллейбуса и кондукторов. В ООО «Грибная радуга» — 31 вакансия: сборщики грибов, транспортировщики и наладчики. На АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» требуются 19 маляров и бетонщиков. УМВД России по городу Курску требуются 42 человека на должности полицейских патрульно-постовой службы и участковых.