Москва, , 18:55 — REGNUM Оплата труда работающим в день голосования по поправкам к Конституции РФ будет осуществляться по повышенному тарифу в России. Об этом 10 июня сообщила журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Святенко пояснила, что день голосования 1 июля объявлен выходным днём, поэтому оплата за этот день предусмотрена по повышенному тарифу, как за праздничный или выходной день. Особенности начисления оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников, порядок оплаты определяется 153-й статьёй Трудового кодекса РФ.

Неработающие в день голосования граждане сохранят свою заработную плату. Святенко отметила, что граждане не должны потерять в заработной плате за июль в связи с введением дополнительного выходного дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Центризбиркома РФ, в день голосования по поправкам в Конституцию РФ будут задействованы 96,5 тыс. участков для голосования.

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