Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM В петербургской городской больнице №40, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, врачам удалось спасти 32 пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. В их лечении применялась донорская плазма. Об этом 10 июня сообщил главный специалист по анестезиологии-реаниматологии ГБ №40 Евгений Гарбузов.

По его словам, в настоящий момент в городской больнице №40 находятся 64 пациента с тяжелым течением COVID-19. При этом, в медицинском учреждении уже более месяца практикуется лечение таких больных с помощью плазмы с антителами к коронавирусу.

«За это время 37 пациентов получили гипериммунную антиковидную плазму, 32 тяжелых пациента из этой группы выжили. Есть обнадеживающие результаты, безусловно это эффективный метод лечения», — отметил Гарбузов.

Как правило, такой метод лечения применяется к пациентам с тяжелой и средне-тяжелой формой течения болезни. Успех такого подхода зависит от сроков назначения лечения плазмой. Лучше всего, как отметил специалист, когда лечение начинается на третьи — седьмые сутки с начала проявления симптомов, когда вирус еще не успел разрушить лёгкие.

«Эффект становится заметней уже на вторые-третьи сутки, — пояснил врач. — Отмечается снижение интоксикации, лихорадки, проявлений цитокинового шторма».

Врач отметил, что любой метод имеет противопоказания. Так, плазма может не помочь, а навредить пациентам с аутоиммунным заболеванием, с аллергией на белок плазмы и стабилизаторы, которые присутствуют при изготовлении плазмы.

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