Рим, , 18:50 — REGNUM

По данным на вечер среды, 10 июня, в Италии умерли 34 114 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 71 (днём ранее — на 79), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 169 939 человек, за день этот показатель увеличился на 1293 (днем ранее — на 2062).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 202 (днем ранее — на 283). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 235 763. В настоящее время заражены 31 710 человек — на 1162 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.