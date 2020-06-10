Курск, , 18:11 — REGNUM В Курской области плановая медицинская помощь будет возобновляться поэтапно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на первом этапе уже начали работать две государственные стоматологические клиники.

С 8 июня стоматологическую помощь можно получить в детской поликлинике № 8 и в областной стоматологической поликлинике. С 16 июня планируется начать оказание плановой терапевтической стоматологической помощи в Железногорске. Там готовится к открытию стоматологическое отделение при горбольнице № 2.

Решение о дальнейшем возобновлении плановой медицинской помощи будет приниматься согласно рекомендациям Минздрава России, главного государственного санитарного врача Курской области и регионального оперативного штаба. Предположительно, это произойдёт после 1 июля, но решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Сейчас медпомощь оказывается в экстренных случаях при соблюдении всех санитарно-эпидемических требований, врача можно вызвать на дом. Если пациентов направляют в федеральные клиники, их тестируют на коронавирус.

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