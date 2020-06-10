Волгоград, , 18:11 — REGNUM По 90 протоколов в день за нарушение режима ношения масок и перчаток получают суды Волгограда. Жителей города вызывают в суд для принятия решения по административному материалу.

По словам одной из нарушительниц, её без перчаток заметили у торгового центра. Уполномоченные проверяющие составили протокол, а через несколько дней женщину вызвали в Ворошиловский районный суд.

«Я шла с боевым настроем и планировала отстаивать свою позицию. Но всё получилось даже немного проще. Заполнив бумаги, я рассказала, за что на меня составили протокол. В ответ судья сказал мне: «Мы всё прекрасно понимаем, нам приходит по 90 протоколов в день. Мы уже с ума тут сходим». В итоге ограничились предупреждением», — рассказала женщина изданию «V1.ru».

Режим обязательного ношения масок и перчаток в Волгоградской области ввели 20 мая. Из-за установившейся жаркой погоды жителям разрешили не надевать перчатки и чаще пользоваться антисептиками.

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