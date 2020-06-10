Волгоград, 10 июня 2020, 18:11 — REGNUM По 90 протоколов в день за нарушение режима ношения масок и перчаток получают суды Волгограда. Жителей города вызывают в суд для принятия решения по административному материалу.
По словам одной из нарушительниц, её без перчаток заметили у торгового центра. Уполномоченные проверяющие составили протокол, а через несколько дней женщину вызвали в Ворошиловский районный суд.
Режим обязательного ношения масок и перчаток в Волгоградской области ввели 20 мая. Из-за установившейся жаркой погоды жителям разрешили не надевать перчатки и чаще пользоваться антисептиками.
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