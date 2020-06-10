Пекин, , 18:09 — REGNUM Панголины, которые, по некоторым версиям, могли стать промежуточным животным-переносчиком COVID-19, больше не будут использоваться в традиционной китайской медицине в КНР. Об этом 10 июня сообщает газета Global Times.

В традиционной китайской медицине активно используется чешуя панголинов, считается, что она способна стимулировать кровообращение и снимать воспаления. Кроме того, особые целебные свойства приписываются и мясу панголинов. Из-за своей ценности в медицине панголины были истреблены с 90-х годов в Китае на 90%. За охоту на этих животных и продажу в Китае назначено очень суровое наказание.

По данным Global Times, в последней версии китайской фармакопеи сказано, что редкие дикие животные будут исключены из неё. Уровень защиты панголинов был повышен властями Китая до высшего с связи с реально существующей угрозой исчезновения этих млекопитающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что панголинов назвали вероятным промежуточным хозяином коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Вывод был сделан китайскими специалистами на основе изучения генетического материала.

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